Болтон: США обеспокоены ситуацией в Черном море

“Мы очень этим обеспокоены. На Черном море есть много союзников НАТО. Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, использующих Черное море. То же касается и Балтийского моря, то же касается Северного Ледовитого океана. Это те вопросы, по которым мы с русскими имеем нелегкие дискуссии, как и по многим другим вопросам, в которых они пытаются вмешаться вне тех пределов, которых достигают их законные интересы”, — подчеркнул Болтон.

Он добавил, что США имели с Россией “некоторые очень откровенные дискуссии”, касающиеся контроля над вооружениями, и намерены продолжать их.

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“США будут защищать свои интересы во всем мире, как и интересы своих друзей и союзников”, — отметил советник президента США.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории полуострова и осуждает наращивание российского военного присутствия в Черном и Азовском морях.

Как сообщал УНН ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном активизации отношений Украины и США в сфере национальной безопасности.