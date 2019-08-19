Макрон анонсував нову зустріч радників у нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Зустріч радників у норманском форматі буде проведена через кілька днів. Про це у понеділок заявив президент Франції Еммануель Макрон у ході спільної пресконференції зі своїм російським колегою Володимиром Путіним перед переговорами з ним, передає УНН.
За його словами, саміт нормандської четвірки потрібно проводити "за умови, якщо будуть досягнуті відчутні результати, а не зустріч заради зустрічі".
"І ми обговоримо всі кроки, які ми можемо зробити з кожного боку. Через кілька днів буде проведена зустріч наших дипрадників для того, щоб підготувати наступну норманскую зустріч на вищому рівні", - сказав Макрон.
Нагадаємо, зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрічалися в Парижі 12 липня з метою відновлення роботи нормандського формату.
Як стало відомо, у ході зустрічі було досягнуто домовленостей, зокрема, щодо обміну утримуваними особами.
Також нагадаємо, що спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявляв про черговий раунд консультацій по нормандському формату представників США, Німеччини та Франції.