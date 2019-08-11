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США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату – Волкер

США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату – Волкер

Киев  •  УНН

 • 11563 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В начале следующей недели представители США, Германии и Франции планируют провести очередной раунд консультаций по нормандскому формату. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины, представитель США на переговорах Курт Волкер, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации по нормандскому формату", - сообщило издание.

Волкер подтвердил, что находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

Как сообщал УНН, представитель Государственного департамента США, комментируя предложение Президента Владимира Зеленского расширить нормандский формат, заявил, что любой новый формат решения конфликта на Донбассе потребует договоренности всех сторон.

12 июля состоялась первая встреча внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате.

После гибели 4 украинских военных из-за обстрелов со стороны боевиков на Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата как можно скорее собраться для возобновления переговоров.

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