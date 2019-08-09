Держдеп США прокоментував пропозицію Зеленського розширити Нормандський формат

ukru
22 березня, 04:30 • 57620 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 134334 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 160258 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 149081 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 224132 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 158005 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 193354 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 179420 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130908 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173761 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
3 м/с
24 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 92255 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 74331 перегляди
Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

22 березня, 03:30 • 28885 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 72991 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 43368 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 145392 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 224132 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 193354 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 179420 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 146926 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 8735 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 14900 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 134334 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 105685 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 83901 перегляди
Актуальне
Держдеп США прокоментував пропозицію Зеленського розширити Нормандський формат

Держдеп США прокоментував пропозицію Зеленського розширити Нормандський формат

Київ • УНН

 • 18043 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. США підтримують зусилля президента України Володимира Зеленського щодо здійснення кроків у напрямку миру. Про це Українській службі “Голосу Америки” заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, передає УНН.

“Ми дуже підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо здійснення кроків у напрямку миру. Дії українських військових у Станиці Луганській, бажання відбудувати міст, необхідний для задоволення гуманітарних потреб, демонструє намір нового українського уряду зробити кроки у правильному напрямку”, — відзначив посадовець.

Водночас представник Державного департаменту заявив, що будь-який новий формат вирішення конфлікту на Донбасі потребуватиме домовленості усіх сторін.

Як відомо, Штаб Операції Об’єднаних Сил повідомив, що 6-го серпня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення. Наступного дня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Це вже другий дзвінок Президента України до свого російського колеги, перший відбувся 11 липня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-посол США в Україні: важливий не факт спілкування Зеленського з Путіним, а його зміст

За словами Джорджа Кента, Росія має взяти на себе відповідальність щодо дотримання умов перемир’я та виконання забов’язань по Мінських угодах.

“Трагічні події, коли війська, очолювані Росію, у результаті ракетного обстрілу вбили українських солдат, які захищали свою землю, вказує на те, що саме Росія повинна взяти відповідальність не лише у питанні дотримання умов перемир’я, укладеного за посередництвом ОБСЄ, але також виконанні своїх зобов’язань, визначених у Мінських угодах 2014-2015. А це включає негайне та повне припинення вогню, звільнення всіх українських полонених, яких утримують очолювані Росією сили, а також виведення всіх російських військових та техніки з території України”, — заявив Кент.

Чиновник Державного департаменту США також назвав агресію Росії проти України одним із найбільших конфліктів сучасної Європи та відзначив, що для створення будь-якого нового формату вирішення конфлікту необхідна згода усіх сторін процесу.

“Україна має всі права шукати партнерів для розв’язання одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно Нормандського формату з чотирьох країн — США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зараз ці зусилля очолює призначений для проведення переговорів спеціальний представник Курт Волкер. Потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату. Але відданість США збереженню територіальної цілісності та суверенітету України є непохитною, і ми віримо, що весь Донбас є частиною України, так само, як і Крим. І такою залишатиметься наша політика та наше зобов’язання допомогти Україні відновити її суверенітет та територіальну цілісність”, — відзначив Джордж Кент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єлісєєв про розмову Зеленського з Путіним: загляданням в очі Кремля миру не здобудеш

Між тим у посольстві США в Україні відзначили, що Президент України Володимир Зеленський і командування Збройних сил країни виявили стриманість після подій 6-го серпня.

Такі дії зберігають “потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту”, — ідеться в коментарі на сторінці посольства у фейсбуці.

Нагадаємо, раніше посол України в ФРН Андрій Мельник повідомив, що Федеральний уряд Німеччини підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,237.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,990.42