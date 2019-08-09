Держдеп США прокоментував пропозицію Зеленського розширити Нормандський формат
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. США підтримують зусилля президента України Володимира Зеленського щодо здійснення кроків у напрямку миру. Про це Українській службі “Голосу Америки” заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, передає УНН.
“Ми дуже підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо здійснення кроків у напрямку миру. Дії українських військових у Станиці Луганській, бажання відбудувати міст, необхідний для задоволення гуманітарних потреб, демонструє намір нового українського уряду зробити кроки у правильному напрямку”, — відзначив посадовець.
Водночас представник Державного департаменту заявив, що будь-який новий формат вирішення конфлікту на Донбасі потребуватиме домовленості усіх сторін.
Як відомо, Штаб Операції Об’єднаних Сил повідомив, що 6-го серпня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення. Наступного дня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Це вже другий дзвінок Президента України до свого російського колеги, перший відбувся 11 липня.
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За словами Джорджа Кента, Росія має взяти на себе відповідальність щодо дотримання умов перемир’я та виконання забов’язань по Мінських угодах.
“Трагічні події, коли війська, очолювані Росію, у результаті ракетного обстрілу вбили українських солдат, які захищали свою землю, вказує на те, що саме Росія повинна взяти відповідальність не лише у питанні дотримання умов перемир’я, укладеного за посередництвом ОБСЄ, але також виконанні своїх зобов’язань, визначених у Мінських угодах 2014-2015. А це включає негайне та повне припинення вогню, звільнення всіх українських полонених, яких утримують очолювані Росією сили, а також виведення всіх російських військових та техніки з території України”, — заявив Кент.
Чиновник Державного департаменту США також назвав агресію Росії проти України одним із найбільших конфліктів сучасної Європи та відзначив, що для створення будь-якого нового формату вирішення конфлікту необхідна згода усіх сторін процесу.
“Україна має всі права шукати партнерів для розв’язання одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно Нормандського формату з чотирьох країн — США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зараз ці зусилля очолює призначений для проведення переговорів спеціальний представник Курт Волкер. Потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату. Але відданість США збереженню територіальної цілісності та суверенітету України є непохитною, і ми віримо, що весь Донбас є частиною України, так само, як і Крим. І такою залишатиметься наша політика та наше зобов’язання допомогти Україні відновити її суверенітет та територіальну цілісність”, — відзначив Джордж Кент.
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Між тим у посольстві США в Україні відзначили, що Президент України Володимир Зеленський і командування Збройних сил країни виявили стриманість після подій 6-го серпня.
Такі дії зберігають “потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту”, — ідеться в коментарі на сторінці посольства у фейсбуці.
Нагадаємо, раніше посол України в ФРН Андрій Мельник повідомив, що Федеральний уряд Німеччини підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу.