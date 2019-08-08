Уряд Німеччини готовий до активізації Нормандського переговорного процесу - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Федеральний уряд Німеччини підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму мікроблозі на Twitter, передає УНН.
Мельник зазначив, що Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв‘язку з трагічною смертю чотирьох військових внаслідок обстрілу під Павлополем.
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"... та підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу", - додав посол.
Як повідомляв УНН, Зеленський подзвонив Путіну після загибелі українських військових.
Нагадаємо, 6 серпня бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.