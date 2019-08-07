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Макрон у розмові з Зеленським зазначив, що обговорить 19 серпня з Путіним роботу в "нормандському форматі"

Макрон у розмові з Зеленським зазначив, що обговорить 19 серпня з Путіним роботу в "нормандському форматі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон в ході телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським повідомив, що має намір обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним 19 серпня роботу в нормандському форматі (РФ, Україна, Франція, Німеччина) з врегулювання конфлікту на сході України. Про це повідомили в середу в Єлисейському палаці, пише УНН.

“Президент республіки заявив про зацікавленість Франції в досягненні незабаром конкретних результатів в рамках нормандського формату, — вказали в адміністрації французького лідера. — Глава держави повідомив, що це питання буде включено до порядку денного під час його переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним 19 серпня”.

Макрон привітав Зеленського з “значною перемогою на парламентських виборах, що проходили 21 липня”. Глава французької держави “привітав прагнення українського президента діяти конструктивно і в дусі згоди”, відзначили в Єлисейському палаці. У телефонній розмові Макрон також висловив співчуття українському народу і сім’ям чотирьох військовослужбовців України, які загинули на Донбасі кілька днів тому. Як повідомили в Єлисейському палаці, “президенти двох країн будуть підтримувати тісний контакт в майбутні тижні”.

Як зазначав УНН, Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції.

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