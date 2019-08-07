Макрон в разговоре с Зеленским отметил, что обсудит 19 августа с Путиным работу в "нормандском формате"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным 19 августа работу в нормандском формате (РФ, Украина, Франция, Германия) по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом сообщили в среду в Елисейском дворце, пишет УНН.
“Президент республики заявил о заинтересованности Франции в достижении в скором времени конкретных результатов в рамках нормандского формата, — указали в администрации французского лидера. — Глава государства сообщил, что этот вопрос будет включен в повестку дня во время его переговоров с президентом России Владимиром Путиным 19 августа”.
Макрон поздравил Зеленского со “значительной победой на парламентских выборах, проходивших 21 июля”. Глава французского государства “приветствовал стремление украинского президента действовать конструктивно и в духе согласия”, отметили в Елисейском дворце. В телефонном разговоре Макрон также выразил соболезнования украинскому народу и семьям четырех военнослужащих Украины, погибших на Донбассе несколько дней назад. Как сообщили в Елисейском дворце, “президенты двух стран будут поддерживать тесный контакт в предстоящие недели”.
Как отмечал УНН, Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции.