Правительство Германии готово к активизации Нормандского переговорного процесса - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Федеральное правительство Германии подтвердило готовность к активизации Нормандского переговорного процесса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
Мельник отметил, что Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела возле Павлополя.
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"... и подтвердил готовность к активизации Нормандского переговорного процесса", - добавил посол.
Как сообщал УНН, Зеленский позвонил Путину после гибели украинских военных.
Напомним, 6 августа боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения.