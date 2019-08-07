Єлісєєв про розмову Зеленського з Путіним: загляданням в очі Кремля миру не здобудеш

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Політичний радник п’ятого Президента України Костянтин Єлісєєв вважає, що Росія не зробить жодного кроку для припинення агресії проти України, адже президент РФ Володимир Путін відчуває сприятливу для себе ситуацію. Про це Єлісєєв написав у Twitter, коментуючи нещодавню телефонну розмову лідерів України та РФ, передає УНН.