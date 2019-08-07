Єлісєєв про розмову Зеленського з Путіним: загляданням в очі Кремля миру не здобудеш
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Політичний радник п’ятого Президента України Костянтин Єлісєєв вважає, що Росія не зробить жодного кроку для припинення агресії проти України, адже президент РФ Володимир Путін відчуває сприятливу для себе ситуацію. Про це Єлісєєв написав у Twitter, коментуючи нещодавню телефонну розмову лідерів України та РФ, передає УНН.
“Сухий залишок телефонної розмови з Путіним: РФ не зробить ані кроку для припинення агресії проти України. Путін відчуває сприятливу ситуацію для себе. Буде тиск лише на Україну. Тим паче Київ продовжує піднімати очікування щодо швидкого миру. Загляданням в очі Кремля миру не здобудеш”, — написав екс-радник Президента.
Нагадаємо, 7 серпня Президент України Володимир Зеленський після загибелі чотирьох вояків ООС на Донбасі зателефонував лідеру РФ Володимиру Путіну з закликом вплинути на бойовиків.
Зі слів самого президенту, у розмові з Путіним він наголосив на прагненні до миру на Донбасі.
В Офісі Президента додали, що під час розмови була акцентована важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.