Елисеев о разговоре Зеленского с Путиным: заглядыванием в глаза Кремля мира не получишь

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Политический советник пятого Президента Украины Константин Елисеев считает, что Россия не сделает ни одного шага для прекращения агрессии против Украины, ведь президент РФ Владимир Путин чувствует благоприятную для себя ситуацию. Об этом Елисеев написал в Twitter, комментируя недавний телефонный разговор лидеров Украины и РФ, передает УНН.

“Сухой остаток телефонного разговора с Путиным: РФ не сделает ни шага для прекращения агрессии против Украины. Путин чувствует благоприятную ситуацию для себя. Будет давление только на Украину. Тем более Киев продолжает поднимать ожидания относительно быстрого мира. Заглядыванием в глаза Кремля мира не получишь”, — написал экс-советник Президента.

Напомним, 7 августа Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех солдат ООС на Донбассе позвонил лидеру РФ Владимиру Путину с призывом повлиять на боевиков.

По словам самого президента, в разговоре с Путиным он отметил стремление к миру на Донбассе.

В Офисе Президента добавили, что во время разговора было акцентировано важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведение сил и средств от линии разграничения.

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