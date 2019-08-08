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Екс-посол США в Україні: важливий не факт спілкування Зеленського з Путіним, а його зміст

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Колишній посол США в Україні та аналітик дослідницького центру "Атлантична Рада" Джон Гербст заявив, що не бачить проблеми в телефонних розмовах Зеленського з Путіним. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, як він оцінює те, що президент України Зеленський вже двічі розмовляв по телефону з Путіним, попри застереження західних дипломатів та експертів, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

“Я не знаю, хто з західних дипломатів чи експертів рекомендував Зеленському не поспішати з комунікацією з Путіним і чому. Я б сказав, що така порада не є безпідставною. Але такий спосіб - не єдиний розумний шлях підняти цю проблему. Я думаю, що нема проблеми в дзвінку Зеленського до Путіна, питання в тому, що Зеленський каже.

Зеленський очевидно є в кращій позиції для вирішення питань з Путіним, ніж Порошенко. Зеленський на 20 років молодший. Він не радянська людина, він формувався як особистість не за радянських часів”, - сказав Джон Гербст.

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Також колишній дипломат прокоментував звернення Зеленського до Макрона та Меркель якомога швидше зібратись у форматі “Нормандської четвірки”.

“Я думаю, для Зеленського показати свої старання знайти рішення через переговори - це добре. Але є одне важливе “але”. Бажання й наполегливість знайти дипломатичне рішення не має відбуватись коштом поступок критично важливими інтересами”, - сказав Джон Гербст в коментарі Голосу Америки.

Нагадаємо, 7 серпня Президент України Володимир Зеленський після загибелі чотирьох вояків ООС на Донбасі зателефонував лідеру РФ Володимиру Путіну з закликом вплинути на бойовиків. Це вже другий дзвінок Президента України до свого російського колеги, перший відбувся 11 липня.

Зі слів самого президента, у другій розмові з Путіним він наголосив на прагненні до миру на Донбасі. В Офісі Президента додали, що під час розмови була акцентована важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.

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