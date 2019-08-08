Экс-посол США в Украине: важен не факт общения Зеленского с Путиным, а его содержание

КИЕВ. 8 августа. УНН. Бывший посол США в Украине и аналитик исследовательского центра “Атлантический Совет” Джон Хербст заявил, что не видит проблемы в телефонных разговорах Зеленского с Путиным. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, как он оценивает то, что президент Украины Зеленский уже дважды разговаривал по телефону с Путиным, несмотря на предостережения западных дипломатов и экспертов, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.