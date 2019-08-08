Экс-посол США в Украине: важен не факт общения Зеленского с Путиным, а его содержание

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 88726 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 98179 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128571 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138648 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126943 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128469 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130501 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153171 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151129 просмотра

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Экс-посол США в Украине: важен не факт общения Зеленского с Путиным, а его содержание

Экс-посол США в Украине: важен не факт общения Зеленского с Путиным, а его содержание

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Бывший посол США в Украине и аналитик исследовательского центра “Атлантический Совет” Джон Хербст заявил, что не видит проблемы в телефонных разговорах Зеленского с Путиным. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, как он оценивает то, что президент Украины Зеленский уже дважды разговаривал по телефону с Путиным, несмотря на предостережения западных дипломатов и экспертов, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Я не знаю, кто из западных дипломатов или экспертов рекомендовал Зеленскому не спешить с коммуникацией с Путиным и почему. Я бы сказал, что такой совет не является безосновательным. Но такой способ — не единственный разумный путь поднять эту проблему. Я думаю, что нет проблемы в звонке Зеленского к Путину, вопрос в том, что Зеленский говорит.

Зеленский очевидно находится в лучшей позиции для решения вопросов с Путиным, чем Порошенко. Зеленский на 20 лет моложе. Он не советский человек, он формировался как личность не в советское время”, — сказал Джон Хербст.

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Также бывший дипломат прокомментировал обращение Зеленского к Макрона и Меркель как можно скорее собраться в формате “Нормандской четверки”.

“Я думаю, для Зеленского показать свои старания найти решение путем переговоров — это хорошо. Но есть одно важное „но“. Желание и настойчивость найти дипломатическое решение не должно происходить за счет уступок критически важными интересами”, — сказал Джон Хербст в комментарии Голоса Америки.

Напомним, 7 августа Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех солдат ООС на Донбассе позвонил лидеру РФ Владимиру Путину с призывом повлиять на боевиков. Это уже второй звонок Президента Украины к своему российскому коллеге, первый состоялся 11 июля.

По словам самого президента, во второй разговоре с Путиным он отметил стремление к миру на Донбассе. В Офисе Президента добавили, что во время разговора было акцентировано важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведение сил и средств от линии разграничения.

Украинские Национальные Новости

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