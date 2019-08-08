Экс-посол США в Украине: важен не факт общения Зеленского с Путиным, а его содержание
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Бывший посол США в Украине и аналитик исследовательского центра “Атлантический Совет” Джон Хербст заявил, что не видит проблемы в телефонных разговорах Зеленского с Путиным. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, как он оценивает то, что президент Украины Зеленский уже дважды разговаривал по телефону с Путиным, несмотря на предостережения западных дипломатов и экспертов, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
“Я не знаю, кто из западных дипломатов или экспертов рекомендовал Зеленскому не спешить с коммуникацией с Путиным и почему. Я бы сказал, что такой совет не является безосновательным. Но такой способ — не единственный разумный путь поднять эту проблему. Я думаю, что нет проблемы в звонке Зеленского к Путину, вопрос в том, что Зеленский говорит.
Зеленский очевидно находится в лучшей позиции для решения вопросов с Путиным, чем Порошенко. Зеленский на 20 лет моложе. Он не советский человек, он формировался как личность не в советское время”, — сказал Джон Хербст.
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Также бывший дипломат прокомментировал обращение Зеленского к Макрона и Меркель как можно скорее собраться в формате “Нормандской четверки”.
“Я думаю, для Зеленского показать свои старания найти решение путем переговоров — это хорошо. Но есть одно важное „но“. Желание и настойчивость найти дипломатическое решение не должно происходить за счет уступок критически важными интересами”, — сказал Джон Хербст в комментарии Голоса Америки.
Напомним, 7 августа Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех солдат ООС на Донбассе позвонил лидеру РФ Владимиру Путину с призывом повлиять на боевиков. Это уже второй звонок Президента Украины к своему российскому коллеге, первый состоялся 11 июля.
По словам самого президента, во второй разговоре с Путиным он отметил стремление к миру на Донбассе. В Офисе Президента добавили, что во время разговора было акцентировано важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведение сил и средств от линии разграничения.