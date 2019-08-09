Госдеп США прокомментировал предложение Зеленского расширить Нормандский формат

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КИЕВ. 9 августа. УНН. США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира. Об этом Украинской службе “Голоса Америки” заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, передает УНН.

“Мы очень поддерживаем усилия президента Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира. Действия украинских военных в Станице Луганской, желание восстановить мост, необходимый для удовлетворения гуманитарных потребностей, демонстрирует намерение нового украинского правительства предпринять шаги в правильном направлении”, — отметил чиновник.

Вместе с тем представитель Государственного департамента заявил, что любой новый формат решения конфликта на Донбассе потребует договоренности всех сторон.

Как известно, Штаб Операции Объединенных Сил сообщил, что 6-го августа в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения. На следующий день Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это уже второй звонок Президента Украины к своему российскому коллеге, первый состоялся 11 июля.

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По словам Джорджа Кента, Россия должна взять на себя ответственность по соблюдению условий перемирия и выполнения обязательств по Минской сделке.

“Трагические события, когда войска, возглавляемые Россией, в результате ракетного обстрела убили украинских солдат, защищавших свою землю, указывает на то, что именно Россия должна взять ответственность не только в вопросе соблюдения условий перемирия, заключенного при посредничестве ОБСЕ, но также выполнении своих обязательств, определенных в Минских соглашениях 2014-2015. А это включает немедленное и полное прекращение огня, освобождение всех украинских пленных, содержащихся возглавляемые Россией силы, а также вывода всех российских военных и техники с территории Украины”, — заявил Кент.

Чиновник Государственного департамента США также назвал агрессию России против Украины одним из крупнейших конфликтов современной Европы и отметил, что для создания любого нового формата решения конфликта необходимо согласие всех сторон процесса.

“Украина имеет все права искать партнеров для решения одной из крупнейших конфликтов современной Европы. Относительно Нормандского формата из четырех стран — США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет назначенный для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер. Нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата. Но преданность США сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины является непоколебимой, и мы верим, что весь Донбасс является частью Украины, так же, как и Крым. И такой будет оставаться наша политика и наше обязательство помочь Украине восстановить ее суверенитет и территориальную целостность”, — отметил Джордж Кент.

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Между тем в посольстве США в Украине отметили, что Президент Украины Владимир Зеленский и командование Вооруженных сил страны обнаружили сдержанность после событий 6-го августа.

Такие действия сохраняют “потенциал для настоящего прекращения огня, спасает жизни украинский, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта”, — говорится в комментарии на странице посольства в фейсбуке.

Напомним, ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что Федеральное правительство Германии подтвердил готовность к активизации Нормандского переговорного процесса.

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