США, Німеччина та Франція проведуть консультації щодо нормандського формату – Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На початку наступного тижня представники США, Німеччини та Франції планують провести черговий раунд консультацій щодо нормандського формату. Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України, представник США на переговорах Курт Волкер, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
"Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо нормандського формату", - повідомило видання.
Волкер підтвердив, що перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд консультацій має відбутися наступного тижня.
Як повідомляв УНН, представник Державного департаменту США, коментуючи пропозицію Президента Володимира Зеленського розширити нормандський формат, заявив, що будь-який новий формат вирішення конфлікту на Донбасі потребуватиме домовленості усіх сторін.
12 липня відбулася перша зустріч зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі.
Після загибелі 4 українських військових через обстріли з боку бойовиків на Донбасі Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць нормандського переговорного формату якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.