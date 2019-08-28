Болтон не исключает возможности участия США в “нормандском формате”

“Нормандский формат” может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и — я уверен — Великобритания — будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти Украины — путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать“, — отметил Болтон.

Он добавил, что возможность участия США в переговорах президент Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

“Я думаю, с точки зрения США, решение вопросов по Донбассу и Крыму, а также глобальные вопросы вроде роли России в Европе, использование военной силы в послевоенной Европе — все это для США интересно. Это не только европейская тема — это глобальные вопросы. США принимали участие в двух мировых войнах на европейском континенте в прошлом веке, поэтому после Второй мировой войны мы поддержали создание НАТО — чтобы быть уверенными, что на континенте не случится третьей такой войны. Поэтому я действительно считаю, что США большой интерес в том, что происходит между Украиной и Россией, поэтому если президент Зеленский считать, что мы должны принимать участие в поиске выхода из сложившейся ситуации, мы должны рассмотреть такой вариант”, — подчеркнул советник президента США.

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В последние недели идут разговоры о том, что после длительного перерыва может уже в ближайшее время произойти новый саммит в “нормандском” формате, с участием руководителей Украины, Франции, Германии и России. С призывами провести такой саммит выступает президент Украины Владимир Зеленский. Он также предлагал расширить круг участников за счет руководителей Великобритании и США, но это предложение пока не нашла поддержки.

Напомним, 26 августа президент Франции Эммануэл Макрона заявил, что следующие переговоры в “нормандском формате” пройдут в сентябре, однако дать не назвал.

Президент России Владимир Путин, со своей стороны, уже заявлял, что может встретиться с украинским руководителем только при условии том числе прямых переговоров Киева с главарями поддерживаемых Россией незаконных вооруженных сепаратистских группировок “ДНР” и “ЛНР”, признанных в Украине террористическими; до сих пор официальный Киев отвергает такую возможность.

Также помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что саммит лидеров стран “нормандского формата” должно быть тщательно подготовлен и принести результаты, а проводить встречу “просто так” Москва не хотела бы.