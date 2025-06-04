Болгарія готова ввести євро та приєднатися до єврозони з 2026 року - Єврокомісія
Київ • УНН
Єврокомісія схвалила перехід Болгарії на євро з 1 січня 2026 року, що зробить її 21-ю країною єврозони. Оцінка підтверджує відповідність Болгарії критеріям конвергенції.
Болгарія зможе приєднатися до єврозони та запровадити євро на своїй території з 1 січня 2026 року. Такий висновок зробила Єврокомісія за підсумками розгляду відповідного Звіту про конвергенцію та успіхи у реформах країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
Деталі
Цей висновок Єврокомісії є ключовим етапом для європейської країни, який зробить її двадцять першою державою-членом ЄС, що приєдналася до єврозони. Оприлюднена оцінка знаменує критичний та історичний крок на шляху Болгарії до прийняття євро.
У Звіті встановлено, що Болгарія відповідає чотирьом номінальним критеріям конвергенції, які мають гарантувати, що країна готова прийняти євро і що її економіка достатньо підготовлена до цього.
Законодавство держави-члена також визнано відповідним вимогам Договору та Статуту Європейської системи центральних банків та Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Оцінка Комісії враховує розвиток платіжного балансу та інтеграцію товарних, трудових та фінансових ринків. Ця оцінка доповнюється Звітом про конвергенцію від ЄЦБ.
Євро - це відчутний символ європейської сили та єдності. Сьогодні Болгарія на один крок ближче до його ухвалення як валюти. Завдяки євро економіка Болгарії стане сильнішою, збільшиться торгівля з партнерами по єврозоні, прямі іноземні інвестиції, доступ до фінансів, якісні робочі місця та реальні доходи. І Болгарія посяде своє законне місце у формуванні рішень у самому серці єврозони. Вітаємо, Болгаріє!
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Далі Рада ЄС ухвалить остаточне рішення щодо запровадження євро в Болгарії після обговорення, а також після того, як Європарламент та ЄЦБ нададуть свої висновки.
Звіт про конвергенцію, підготовлений Єврокомісією, є основою для ухвалення Радою ЄС рішення про те, чи відповідає держава-член умовам, необхідним для вступу до єврозони.
Якщо рішення буде сприятливим, Рада з економічних та фінансових питань (ECOFIN) встановить курс обміну національної валюти на євро.
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