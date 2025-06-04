Болгария готова ввести евро и присоединиться к еврозоне с 2026 года - Еврокомиссия
Киев • УНН
Еврокомиссия одобрила переход Болгарии на евро с 1 января 2026 года, что сделает ее 21-й страной еврозоны. Оценка подтверждает соответствие Болгарии критериям конвергенции.
Болгария сможет присоединиться к еврозоне и ввести евро на своей территории с 1 января 2026 года. Такой вывод сделала Еврокомиссия по итогам рассмотрения соответствующего Отчета о конвергенции и успехах в реформах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Детали
Этот вывод Еврокомиссии является ключевым этапом для европейской страны, который сделает ее двадцать первым государством-членом ЕС, присоединившимся к еврозоне. Обнародованная оценка знаменует критический и исторический шаг на пути Болгарии к принятию евро.
В Отчете установлено, что Болгария соответствует четырем номинальным критериям конвергенции, которые должны гарантировать, что страна готова принять евро и что ее экономика достаточно подготовлена к этому.
Законодательство государства-члена также признано соответствующим требованиям Договора и Устава Европейской системы центральных банков и Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Оценка Комиссии учитывает развитие платежного баланса и интеграцию товарных, трудовых и финансовых рынков. Эта оценка дополняется Отчетом о конвергенции от ЕЦБ.
Евро – это ощутимый символ европейской силы и единства. Сегодня Болгария на один шаг ближе к его принятию в качестве валюты. Благодаря евро экономика Болгарии станет сильнее, увеличится торговля с партнерами по еврозоне, прямые иностранные инвестиции, доступ к финансам, качественные рабочие места и реальные доходы. И Болгария займет свое законное место в формировании решений в самом сердце еврозоны. Поздравляем, Болгария!
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Далее Совет ЕС примет окончательное решение о введении евро в Болгарии после обсуждения, а также после того, как Европарламент и ЕЦБ предоставят свои выводы.
Отчет о конвергенции, подготовленный Еврокомиссией, является основой для принятия Советом ЕС решения о том, соответствует ли государство-член условиям, необходимым для вступления в еврозону.
Если решение будет благоприятным, Совет по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) установит курс обмена национальной валюты на евро.
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