Болгарія висилає двох російських дипломатів через шпигунський скандал

Цитата

“У ... Міністерстві закордонних справ заступнику посла Мітрофановій вручили записку, в якій Максим Рибкін і Олександр Зінкін повинні покинути ... країну до 72 годин. Причина ... в арештах через об’ємний виток секретних документів на російських шпигунів під дипломатичним прикриттям Рибкіна і Зінкіна”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Спецслужби Болгарії провели секретну операцію, в результаті якої затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.

З жовтня 2019 року МЗС Болгарії вислав з країни шістьох російських дипломатів (останнього — в грудні 2020 року), всіх їх підозрювали в шпигунстві. Росія відповідала на це дзеркальними заходами.