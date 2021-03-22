Болгарія висилає двох російських дипломатів через шпигунський скандал
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Болгарія оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата через шпигунську діяльність, розкриту в кінці минулого тижня, пише УНН з посиланням на БНТ.
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“У ... Міністерстві закордонних справ заступнику посла Мітрофановій вручили записку, в якій Максим Рибкін і Олександр Зінкін повинні покинути ... країну до 72 годин. Причина ... в арештах через об’ємний виток секретних документів на російських шпигунів під дипломатичним прикриттям Рибкіна і Зінкіна”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Спецслужби Болгарії провели секретну операцію, в результаті якої затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.
З жовтня 2019 року МЗС Болгарії вислав з країни шістьох російських дипломатів (останнього — в грудні 2020 року), всіх їх підозрювали в шпигунстві. Росія відповідала на це дзеркальними заходами.