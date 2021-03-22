Болгария высылает двух российских дипломатов из-за шпионского скандала
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата за шпионскую деятельность, раскрытую в конце прошлой недели, пишет УНН со ссылкой на БНТ.
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“В ... Министерстве иностранных дел заместителю посла Митрофанов вручили записку, в которой Максим Рыбкин и Александр Зинкин должны покинуть ... страну за 72 часов. Причина ... в арестах из-за обильной утечки документов на российских шпионов под дипломатическим прикрытием Рыбкина и Зинкина”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Спецслужбы Болгарии провели секретную операцию, в результате которой задержали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России.
С октября 2019 года МИД Болгарии выслал из страны шестерых российских дипломатов (последнего — в декабре 2020 года), все они подозревали в шпионаже. Россия отвечала на это зеркальными мерами.