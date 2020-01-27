Болгарія видворила двох російських дипломатів-шпигунів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Співробітник посольства РФ в Софії і співробітник російського торгпредставництва збирали відомості, що містять державну таємницю, повідомила прокуратура Болгарії. Тепер росіяни видворені з країни. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
МЗС Болгарії 24 січня викликало російського посла. Йому вручили ноти про оголошення дипломата персоною "нон грата", а співробітника торгпредства - "небажаною особою". МЗС Росії назвав рішення Софії "відверто недружнім і провокаційним", що йде "врозріз з конструктивним і традиційно на засадах взаємоповаги характером російсько-болгарських відносин".
"Ніяких зрозумілих доказів в обгрунтування цього рішення пред'явлено не було", - заявили в МЗС РФ.
У свою чергу, МЗС Болгарії в заяві пояснило, що отримало листа з прокуратури республіки щодо двох громадян Росії. За версією відомства, ті збирали інформацію, що містить державну таємницю. Досудове провадження стосовно росіян було припинено, оскільки вони мають дипломатичний імунітет, відзначається в заяві болгарської сторони.
Софія в жовтні 2019 року вислала співробітника російської дипмісії, який проігнорував прохання покинути Болгарію за результатами розслідування, яке підтвердило, що він займався шпигунством в державі Євросоюзу. Росія в грудні видворила болгарського дипломата в якості відповіді. МЗС РФ послався на принцип взаємності.
Як повідомлялося раніше в УНН, МЗС РФ погрозами "заходів у відповідь" відреагувало на видворення двох дипломатів з Болгарії.