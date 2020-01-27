Болгария выдворила двух российских дипломатов-шпионов

ИД Болгарии 24 января вызвал российского посла. Ему вручили ноты об объявлении дипломата персоной нон грата, а сотрудника торгпредства - нежелательным лицом. МИД России назвал решение Софии "откровенно недружественным и провокационным", идущим "вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений".

"Никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было", - заявили в МИД РФ.

В свою очередь, МИД Болгарии в заявлении пояснил, что получил письма из прокуратуры республики касательно двух граждан России. По версии ведомства, те собирали информацию, содержащую государственную тайну. Досудебное производство в отношении россиян было прекращено, поскольку они обладают дипломатическим иммунитетом, отмечается в заявлении болгарской стороны.

София в октябре 2019 года выслала сотрудника российской дипмиссии, который проигнорировал просьбу покинуть Болгарию по результатам расследования, подтвердившего, что он занимался шпионажем в государстве Евросоюза. Россия в декабре выдворила болгарского дипломата в качестве ответной меры. МИД РФ сослался на принцип взаимности.

Как сообщалось ранее в УНН, МИД РФ угрозами "ответных мер" отреагировало на выдворение двух дипломатов из Болгарии.