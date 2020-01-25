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МЗС РФ погрозами "заходів у відповідь" відреагувало на видворення двох дипломатів з Болгарії

Київ • УНН

 • 11501 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії розцінює видворення російських дипломатів з Софії як “недружній і провокаційний крок” і попереджає влади Болгарії про заходи у відповідь, повідомляється в суботу на сайті відомства, пише УНН.

МЗС РФ погрозами "заходів у відповідь" відреагувало на видворення двох дипломатів з Болгарії

“Розцінюємо цей крок офіційної Софії як відверто недружній і провокаційний, що йде врозріз з конструктивним і традиційно взаємоповажного характеру російсько-болгарських відносин. Ми залишаємо за собою право вжити заходів у відповідь”, — йдеться в коментарі МЗС.

У ньому також наголошується, що влада Болгарії нібито не пред’явила ніяких зрозумілих доказів в обґрунтування рішення про видворення російських дипломатів.

24 січня прокуратура Болгарії опублікувала на своєму сайті повідомлення про розпочаті досудові розслідування щодо двох російських дипломатів у справі про шпигунство. Вона стверджує, що сферою їх незаконної діяльності були вибори і енергетична сфера. Відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини кримінальне провадження проти двох російських громадян зупинено, при цьому, за версією прокуратури, є підстави для їх залучення в якості обвинувачуваних.

Згодом стало відомо, що Болгарія видворяє двох дипломатів Росії за шпигунство.

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