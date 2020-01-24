Болгарія видворяє двох дипломатів Росії за шпигунство
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Уряд Болгарії видворяє з країни двох неназваних дипломатів з Росії, яких звинувачують у шпигунській діяльності. Міністерство закордонних справ Болгарії 24 січня викликало російського посла і вручило йому ноти про визнання першого секретаря консульського департаменту та працівника торгового представництва персонами нон-ґрата. Про це пише Радіо Свобода, інформує УНН.
Російське посольство підтверджує, що двоє названих осіб залишать Болгарію у передбачені нотами терміни. Водночас в дипломатичному відомстві наполягають, що “жодних доказів, які підтверджують здійснення ними діяльності, несумісної з їхнім статусом, надано не було”
“Російська сторона залишає за собою право на зустрічні заходи”, — йдеться в заяві посольства.
Раніше 24 січня про можливість видворення повідомила міністерка закордонних справ країни Катерина Захарієва. Офіс генерального прокурора Болгарії повідомив про досудове розслідування щодо двох дипломатів з Росії, яких звинувачують у шпигунстві.
За даними слідства, один з дипломатів, нібито перший секретар консульського департаменту, збирав інформацію про процес виборів у Болгарії, а інший — про енергетичний сектор та заходи енергетичної безпеки в цій країні.
23 січня Офіс прокурора Болгарії заочно звинуватив трьох росіян в замаху на вбивство виробника зброї, власника компанії Emco Ltd Еміліяна Гебрева, його сина і керівника виробництва компанії.