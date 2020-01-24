Болгария выдворяет двух дипломатов России за шпионаж

Российское посольство подтверждает, что двое названных лиц оставят Болгарию в предусмотренные нотами сроки. В то же время в дипломатическом ведомстве настаивают, что “никаких доказательств, подтверждающих осуществления ими деятельности, несовместимой с их статусом, предоставлено не было”

“Российская сторона оставляет за собой право на встречные меры”, — говорится в заявлении посольства.

Раньше 24 января про возможное выдворение сообщила Министерка иностранных дел страны Екатерина Захариева. Офис генерального прокурора Болгарии сообщил про досудебное расследование в отношении двух дипломатов из России, которых обвиняют в шпионаже.

По данным следствия, один из дипломатов, якобы первый секретарь консульского департамента, собирал информацию о процессе выборов в Болгарии, а другой — об энергетическом секторе и меры энергетической безопасности в этой стране.

23 января Офис прокурора Болгарии заочно обвинил трех россиян в покушении на убийство производителя оружия, владельца компании Emco Ltd Емилиян Гебрева, его сына и руководителя производства компании.