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Прокуратура Болгарії зупинила кримінальне провадження проти двох російських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Прокуратура Болгарії порушила досудові розслідування щодо двох російських дипломатів у справі про шпигунство, повідомило це відомство в п’ятницю на своєму сайті. З повідомлення також випливає, що керуючись положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини, “незважаючи на наявність підстав для притягнення (підозрюваних) в якості обвинувачуваних, кримінальне провадження проти двох російських громадян зупинено”, пише УНН.

Прокуратура Болгарії зупинила кримінальне провадження проти двох російських дипломатів

“Головний прокурор Іван Гешев повідомив міністру закордонних справ (Болгарії Катерині Захарієвій) про зібрані докази проведеної розвідувальної діяльності на території країни двома іноземними громадянами, які користуються дипломатичним імунітетом”, — йдеться в повідомленні прокуратури. У ньому наголошується, що були розпочаті “два досудових розгляди (у справі) про вчинення злочину проти Республіки Болгарія”.

Як стверджують в болгарській прокуратурі, йдеться про двох іноземців, які “збирали інформацію, що представляє державну таємницю, з метою її видачі іноземній державі або іноземній організації”. “У ході розслідування по одному досудовому виробництву було встановлено, що в період з 2017 року до теперішнього часу громадянин Російської Федерації здійснював розвідувальну діяльність, в ході якої займався пошуком інформації про механізми виборчого процесу в країні. Встановлено, що громадянин Росії володіє дипломатичним статусом, акредитований у нас в якості першого секретаря консульського відділу посольства РФ в Софії”, — випливає з поширеного комюніке.

За версією прокуратури, інший громадянин Росії “з жовтня 2018 року до теперішнього часу... збирав розвідувальну інформацію, що у тому числі представляє державну та службову таємницю, пов’язану зі сферою енергетики та енергетичної безпеки країни”. “Для реалізації своєї незаконної діяльності російський представник контактував з болгарськими громадянами, у яких був доступ до інформації з цієї сфери. Подальша перевірка показала, що громадянин Росії користується дипломатичним імунітетом, оскільки є співробітником торгового представництва Російської Федерації в Софії”, — вважають в болгарському відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Болгарії двох дипломатів із РФ звинувачують у шпигунстві.

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