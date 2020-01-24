У Болгарії двох дипломатів із РФ звинувачують у шпигунстві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Прокуратура Болгарії встановила, що двоє громадян Російської Федерації, які мають статус дипломатів, збирали в країні інформацію, що становить державну таємницю. Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Болгарії, передає УНН.
"Головний прокурор Іван Гешев поінформував міністра закордонних справ про збір доказів щодо розвідувальної діяльності, здійснюваної на території країни двома іноземними громадянами, які користуються дипломатичними імунітетом", - йдеться у заяві.
Повідомляється, що після отримання відповідної інформації, прокуратурою було порушено два досудових розгляди у справі про злочин проти Республіки Болгарія щодо двох іноземних громадян, які "збирали інформацію, що становить державну таємницю, з метою її передачі іноземній державі або іноземній організації".
"В ході розслідування в одному попередньому слідстві було встановлено, що з 2017 року по теперішній час громадянин Російської Федерації вів розвідувальну діяльність, в ході якої він випитував інформацію про механізми виборчого процесу в країні", - заявили в прокуратурі.
Правоохоронці встановили, що вказаний громадянин Росії має акредитацію в Болгарії в якості першого секретаря в консульському відділі посольства Російської Федерації в Софії.
"В результаті заходів, вжитих в ході іншого досудового провадження, було встановлено, що в період з жовтня 2018 року по даний час громадянин Росії збирав розвідувальну інформацію, у т.ч., що становить державну таємницю з галузі енергетики та енергетичної безпеки країни, яку він згодом відправив у штаб-квартиру російської розвідувальної служби у Москві", - йдеться у повідомленні.
За словами болгарських прокурорів, цей громадянин Росії є співробітником Торгового представництва Російської Федерації у Софії.
Відзначається в той же час, що, згідно зі ст.31 п.1 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, не дивлячись на наявність підстав для притягнення їх в якості обвинувачених за вчинення злочину, кримінальну справу стосовно двох громадян Росії було припинено.
Нагадаємо, раніше на цьому тижні Болгарія видала європейський ордер на арешт трьох громадян Росії, яких звинувачують в отруєнні болгарського бізнесмена Ємеляна Гебрева, якого раніше пов'язували з продажем зброї в Україні.