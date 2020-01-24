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В Болгарии двух дипломатов из РФ обвиняют в шпионаже

Киев • УНН

 • 11950 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Прокуратура Болгарии установила, что двое граждан Российской Федерации, имеющих статус дипломатов, собирали в стране информацию, составляющую государственную тайну. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Болгарии, передает УНН.

В Болгарии двух дипломатов из РФ обвиняют в шпионаже

"Главный прокурор Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел о сборе доказательств разведывательной деятельности, осуществляемой на территории страны двумя иностранными гражданами, которые пользуются дипломатическими иммунитетом", - говорится в заявлении.

Сообщается, что после получения соответствующей информации, прокуратурой было возбуждено два досудебных разбирательства по делу о преступлении против Республики Болгария в отношении двух иностранных граждан, которые "собирали информацию, составляющую государственную тайну, с целью ее передачи иностранному государству или иностранной организации".

"В ходе расследования в одном предварительном следствии было установлено, что с 2017 года по настоящее время гражданин Российской Федерации вел разведывательную деятельность, в ходе которой он запрашивал информацию о механизмах избирательного процесса в стране", - заявили в прокуратуре.

Правоохранители установили, что указанный гражданин России имеет аккредитацию в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии.

"В результате действий, предпринятых в ходе другого досудебного производства, было установлено, что в период с октября 2018 года по настоящее время гражданин России собирал разведывательную информацию, в т.ч. составляющую государственную тайну из области энергетики и энергетической безопасности страны, которую он впоследствии отправил в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве", - говорится в сообщении.

По словам болгарских прокуроров, этот гражданин России является сотрудником Торгового представительства Российской Федерации в Софии.

Отмечается в то же время, что, согласно ст. 31 п. 1 Венской конвенции о дипломатических сношениях, несмотря на наличие оснований для привлечения их в качестве обвиняемых за совершение преступления, уголовное дело в отношении двух граждан России было приостановлено.

Напомним, ранее на этой неделе Болгария выдала европейский ордер на арест троих граждан России, которых обвиняют в отравлении болгарского бизнесмена Емеляна Гебрева, которого ранее связывали с продажей оружия в Украине.

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