Прокуратура Болгарии остановила уголовное производство против двух российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования в отношении двух российских дипломатов по делу о шпионаже, сообщило это ведомство в пятницу на своем сайте. Из сообщение также следует, что руководствуясь положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, “несмотря на наличие оснований для привлечения (подозреваемых) в качестве обвиняемых, уголовное производство против двух российских граждан остановлено”, пишет УНН.
“Главный прокурор Иван Гешев сообщил министру иностранных дел (Болгарии Екатерине Захариевой) о собранных доказательствах проведенной разведывательной деятельности на территории страны двумя иностранными гражданами, пользующимися дипломатической неприкосновенностью”, — говорится в сообщении прокуратуры. В нем отмечается, что были начаты “два досудебных разбирательства (по делу) о совершении преступления против Республики Болгария”.
Как утверждают в болгарской прокуратуре, речь идет о двух иностранцах, которые “собирали информацию, представляющую государственную тайну, с целью ее выдачи иностранному государству или иностранной организации”. “В ходе расследования по одному досудебному производству было установлено, что в период с 2017 года до настоящего времени гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой занимался поиском информации о механизмах избирательного процесса в стране. Установлено, что гражданин России обладает дипломатическим статусом, аккредитован у нас в качестве первого секретаря консульского отдела посольства РФ в Софии”, — следует из распространенного коммюнике.
По версии прокуратуры, другой гражданин России “с октября 2018 года до настоящего времени... собирал разведывательную информацию, в том числе представляющую государственную и служебную тайну, связанную со сферой энергетики и энергетической безопасности страны”. “Для реализации своей незаконной деятельности российский представитель контактировал с болгарскими гражданами, у которых был доступ к информации из этой сферы. Дальнейшая проверка показала, что гражданин России пользуется дипломатическим иммунитетом, поскольку является сотрудником торгового представительства Российской Федерации в Софии”, — полагают в болгарском ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Болгарии двух дипломатов из РФ обвиняют в шпионаже.