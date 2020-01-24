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Прокуратура Болгарии остановила уголовное производство против двух российских дипломатов

Киев • УНН

 • 12037 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования в отношении двух российских дипломатов по делу о шпионаже, сообщило это ведомство в пятницу на своем сайте. Из сообщение также следует, что руководствуясь положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, “несмотря на наличие оснований для привлечения (подозреваемых) в качестве обвиняемых, уголовное производство против двух российских граждан остановлено”, пишет УНН.

Прокуратура Болгарии остановила уголовное производство против двух российских дипломатов

“Главный прокурор Иван Гешев сообщил министру иностранных дел (Болгарии Екатерине Захариевой) о собранных доказательствах проведенной разведывательной деятельности на территории страны двумя иностранными гражданами, пользующимися дипломатической неприкосновенностью”, — говорится в сообщении прокуратуры. В нем отмечается, что были начаты “два досудебных разбирательства (по делу) о совершении преступления против Республики Болгария”.

Как утверждают в болгарской прокуратуре, речь идет о двух иностранцах, которые “собирали информацию, представляющую государственную тайну, с целью ее выдачи иностранному государству или иностранной организации”. “В ходе расследования по одному досудебному производству было установлено, что в период с 2017 года до настоящего времени гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой занимался поиском информации о механизмах избирательного процесса в стране. Установлено, что гражданин России обладает дипломатическим статусом, аккредитован у нас в качестве первого секретаря консульского отдела посольства РФ в Софии”, — следует из распространенного коммюнике.

По версии прокуратуры, другой гражданин России “с октября 2018 года до настоящего времени... собирал разведывательную информацию, в том числе представляющую государственную и служебную тайну, связанную со сферой энергетики и энергетической безопасности страны”. “Для реализации своей незаконной деятельности российский представитель контактировал с болгарскими гражданами, у которых был доступ к информации из этой сферы. Дальнейшая проверка показала, что гражданин России пользуется дипломатическим иммунитетом, поскольку является сотрудником торгового представительства Российской Федерации в Софии”, — полагают в болгарском ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Болгарии двух дипломатов из РФ обвиняют в шпионаже.

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