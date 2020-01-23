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Болгарія оголосила у розшук трьох громадян РФ через отруєння бізнесмена-постачальника зброї до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Болгарія видала європейський ордер на арешт трьох громадян Росії, яких звинувачують у отруєнні болгарського бізнесмена Ємельяна Гебрева, якого раніше пов'язували з продажем зброї до України, передає УНН із посиланням на заяву прокуратури Республіки Болгарія.

Болгарія оголосила у розшук трьох громадян РФ через отруєння бізнесмена-постачальника зброї до України

Троє громадян РФ оголошені в розшук у зв'язку з обвинуваченнями в отруєнні болгарського бізнесмена Ємельян Гебрева. Один з обвинувачених росіян, за даними болгарських слідчих органів, також фігурує у матеріалах справи з розслідування отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в британському Солсбері в 2018 році.

"Звинувачення було оголошено щодо трьох громадян Росії в замаху на вбивство", - йдеться у заяві прокуратури.

У зв'язку з цим в Європейський розшук оголошені троє громадян РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російський агент отруїв "Новачком" постачальника зброї в Україну - The Insider.

Відзначимо, що болгарська влада не афішує імена обвинувачених, проте в розслідуванні, як повідомляє Hotnews.ro фігурує ім'я офіцера російської військової розвідки, відомого під оперативним ім'ям Сергій Федотов. Його справжнє ім'я - Денис В'ячеславович Сергєєв. Сергєєв прибув у Болгарію під час ймовірного замаху на Гебрева у квітні 2015 року.

За даними сайту розслідування Bellingcat, Сергєєв також перебував у Великобританії, коли були отруєні Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в Солсбері в березні 2018 року. Федотов-Сергєєв передбачуваний "третій підозрюваний" у справі Скрипаля, разом з "Башировим" і "Петровим".

Нагадаємо, 28 квітня 2015 року бізнесмен Ємельян Гебрев і його син Христо з симптомами нездужання були відправлені до лікарні. Слідчі ідентифікували офіцера ГРУ Дениса Сергєєва по записах відеокамери біля готелю "Софія", де ймовірно були отруєні Гебреви.

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