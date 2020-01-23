Болгария объявила в розыск трех граждан РФ из-за отравления бизнесмена-поставщика оружия в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Болгария выдала европейский ордер на арест трех граждан России, которых обвиняют в отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, которого ранее связывали с продажей оружия в Украине, передает УНН со ссылкой на заявление прокуратуры Республики Болгария.
Трое граждан РФ объявлены в розыск в связи с обвинениями в отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Один из обвиняемых россиян, по данным болгарских следственных органов, также фигурирует в материалах дела по расследованию отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери в 2018 году.
"Обвинение было объявлено в отношении трех граждан России в покушении на убийство", - говорится в заявлении прокуратуры.
В связи с этим в Европейский розыск объявлены трое граждан РФ.
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Отметим, что болгарские власти не афишируют имена обвиняемых, однако в расследовании, как сообщает Hotnews.ro фигурирует имя офицера российской военной разведки, известного под оперативным именем Сергей Федотов. Его настоящее имя – Денис Вячеславович Сергеев. Сергеев прибыл Болгарию во время предполагаемого покушения Гебрева в апреле 2015 года.
По данным сайта расследования Bellingcat, Сергеев также пребывал в Великобритании, когда были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери в марте 2018 года. Федотов-Сергеев предполагаемый "третий подозреваемым" в деле Скрипаля, вместе с "Башировым" и "Петровым".
Напомним, 28 апреля 2015 года бизнесмен Емельян Гебрев и его сын Христо с симптомами недомогания были отправлены в больницу. Следователи идентифицировали офицера ГРУ Дениса Сергеева по записям видеокамеры возле гостиницы "София", где предположительно были отравлены Гебревы.