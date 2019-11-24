Офіцери ГРУ РФ могли отруїти болгарського підприємця, який поставляв зброю в Україну - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Вісім офіцерів ГРУ Росії можуть бути причетні до отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева з допомогою отрути "Новачок" у квітні 2015 року. Про це йдеться в спільному розслідуванні видань Bellingcat, The Insider і Der Spiegel, повідомляє УНН.
Під час двох передбачуваних отруєнь бізнесмена в Болгарії перебував генерал-майор Денис Сергєєв. Ця ж людина могла брати участь в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль в англійській Солсбері в 2018 році.
Крім Сергєєва в підготовці отруєння брали участь Сергій Лютенко і Петро Борисов. Вони були в Болгарії з 15 по 22 лютого 2015 року. Потім їх змінили Терентьєв Іван, Микола Єжов і Олексій Калінін, які перебували в країні з 26 лютого по 8 березня. З 6 по 11 березня в Болгарії був Володимир Моісеєв, якого журналісти-розслідувачі вважають причетним до спроби перевороту в Чорногорії.
У момент отруєння Гебрева у квітні в Болгарії перебували Сергєєв, Лютенко і Борисов. Крім того, Сергєєв і ще один співробітник ГРУ Данило Капралов прилітали в країну в травні, коли, імовірно, сталася друга спроба отруєння Гебрева.
Реальні імена офіцерів ГРУ встановили за допомогою даних їхніх закордонних паспортів, а також порівнюючи фотографії в російських базах даних зі знімками, які ті робили, подаючи документи на шенгенську візу.
Нагадаємо, раніше на питання про те, чому Гебрев міг представляти інтерес для ГРУ, він відповів, що бачить лише два можливі мотиви: по-перше, його компанія поставляла зброю в Україну, а по-друге, Росія могла претендувати на збройовий завод, що знаходився під контролем його компанії.