Офицеры ГРУ РФ могли отравить болгарского предпринимателя, который поставлял оружие в Украину - СМИ

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Восемь офицеров ГРУ России могут быть причастны к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью яда "Новичок" в апреле 2015 года. Об этом говорится в совместном расследовании изданий Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, сообщает УНН.

Во время двух предполагаемых отравлений бизнесмена в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев. Эта же человек мог участвовать в отравлении Сергея и Юлии Скрипач в английском Солсбери в 2018 году.

Кроме Сергеева в подготовке отравления участвовали Сергей Лютенко и Петр Борисов. Они были в Болгарии с 15 по 22 февраля 2015 года. Затем их сменили Терентьев Иван, Николай Ежов и Алексей Калинин, которые находились в стране с 26 февраля по 8 марта. С 6 по 11 марта в Болгарии был Владимир Моисеев, которого журналисты-расследователи считают причастным к попытке переворота в Черногории.

В момент отравления Гебрева в апреле в Болгарии находились Сергеев, Лютенко и Борисов. Кроме того, Сергеев и еще один сотрудник ГРУ Даниил Капралов прилетали в страну в мае, когда, вероятно, произошла вторая попытка отравления Гебрева.

Реальные имена офицеров ГРУ установили с помощью данных их загранпаспортов, а также сравнивая фотографии в российских базах данных со снимками, которые те делали, подавая документы на шенгенскую визу.

Напомним, ранее на вопрос о том, почему Гебрев мог представлять интерес для ГРУ, он ответил, что видит только два возможных мотива: во-первых, его компания поставляла оружие в Украине, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находился под контролем его компании.

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