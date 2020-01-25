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МИД РФ угрозами "ответных мер" отреагировало на выдворение двух дипломатов из Болгарии

Киев • УНН

 • 11501 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Министерство иностранных дел России расценивает выдворение российских дипломатов из Софии как “недружественный и провокационный шаг” и предупреждает власти Болгарии о мерах, сообщается в субботу на сайте ведомства, пишет УНН.

МИД РФ угрозами "ответных мер" отреагировало на выдворение двух дипломатов из Болгарии

“Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры”, — говорится в комментарии МИД.

В нем также отмечается, что власти Болгарии якобы не предъявила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов.

24 января прокуратура Болгарии опубликовала на своем сайте сообщение о начатых досудебных расследованиях в отношении двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Она утверждает, что сферой их незаконной деятельности были выборы и энергетическая сфера. В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях уголовное производство против двух российских граждан остановлено, при этом, по версии прокуратуры, есть основания для их привлечения в качестве обвиняемых.

Впоследствии стало известно, что Болгария выдворяет двух дипломатов России за шпионаж.

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