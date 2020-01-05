Боксери Постол і Рамірес пройшли першу процедуру зважування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Український боксер Віктор Постол (31-2, 12 КО) та чемпіон світу за версіями WBC і WBO в напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес пройшли першу процедуру обов'язкового зважування, інформує УНН з посиланням на "ESPN".
Процедура відбулася за 30 днів до бою. Обидва бійці вписалися в ліміт ваги. Володар чемпіонських поясів значно переважив киянина – 69,4 кг проти 66,3 кг у Постола.
Зазначимо, що за правилами WBC, за 30 днів до бою боксери не повинні перевищувати ліміт вагової категорії понад, ніж на 10 відсотків - для першої напівсередньої ваги це менш 69,9 кг.
Додамо, що сам бій пройде на арені "Mission Hills Haikou" в Хайкоу (Китай).
Нагадаємо, українські боксери вибороли три "золота" на турнірі в Тунісі.