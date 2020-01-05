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Боксери Постол і Рамірес пройшли першу процедуру зважування

Боксери Постол і Рамірес пройшли першу процедуру зважування

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Український боксер Віктор Постол (31-2, 12 КО) та чемпіон світу за версіями WBC і WBO в напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес пройшли першу процедуру обов'язкового зважування, інформує УНН з посиланням на "ESPN".

Процедура відбулася за 30 днів до бою. Обидва бійці вписалися в ліміт ваги. Володар чемпіонських поясів значно переважив киянина – 69,4 кг проти 66,3 кг у Постола.

Зазначимо, що за правилами WBC, за 30 днів до бою боксери не повинні перевищувати ліміт вагової категорії понад, ніж на 10 відсотків - для першої напівсередньої ваги це менш 69,9 кг.

Додамо, що сам бій пройде на арені "Mission Hills Haikou" в Хайкоу (Китай).

Нагадаємо, українські боксери вибороли три "золота" на турнірі в Тунісі.

Українські Національні Новини

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