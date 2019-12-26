Українські боксери вибороли три "золота" на турнірі в Тунісі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Боксери збірної України взяли участь в міжнародному турнірі, який відбувся в Тунісі. Про це інформує Федерація боксу України, передає УНН.
За результатами змагань наша команда здобула комплект з п’яти нагород.
Переможцями та призерами змагань стали:
“Золото”:
Вагова категорія 52 кг — Ростислав Білостоцький
Вагова категорія 75 кг — Дмитро Рибалко
Вагова категорія 81 кг — Максим Коц
“Срібло”:
Вагова категорія 56 кг — Михайло Дзязько
“Бронза”:
Вагова категорія 63 кг — Денис Пісоцький.
Нагадаємо, що колишній чемпіон світу побажав отримати зуби Володимира Кличка на Різдво.