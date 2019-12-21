Ексчемпіон світу побажав отримати на Різдво зуби Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Американський боксер Шеннон Бріггс (60-6-1, 53 KO) загадав бажання на Різдво, пов'язане із колишнім українським чемпіоном світу з боксу Володимиром Кличко, повідомляє УНН з посиланням на Instagram американця.
48-річний Бріггс хоче отримати зуби Кличка.
"Все, що мені треба на Різдво - це два передні зуби Кличко", - сказано у повідомленні Бріггса.
Нагадаємо, що в жовтні 2010 року відбувся бій Бріггса з братом Володимира - Віталієм. Тоді Кличко-старший переміг американця одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, що свого часу Бріггс переслідував Кличко-молодшого та бажав провести з ним бій. Також американець обіцяв "вибити зуби" українцю.