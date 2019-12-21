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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 32495 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119250 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 125020 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 123259 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 145506 просмотра

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Ексчемпион мира пожелал получить на Рождество зубы Кличко

Ексчемпион мира пожелал получить на Рождество зубы Кличко

Киев  •  УНН

 • 18778 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Американский боксер Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) загадал желание на Рождество, связанное с бывшим украинским чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко, сообщает УНН со ссылкой на Instagram американца.

48-летний Бриггс хочет получить зубы Кличко.

"Все, что мне надо на Рождество - это два передних зуба Кличко", - говорится в сообщении Бриггса.

Напомним, что в октябре 2010 года состоялся бой Бриггса с братом Владимира - Виталием. Тогда Кличко-старший победил американца единогласным решением судей.

Напомним, что в свое время Бриггс преследовал Кличко-младшего и хотел провести с ним бой. Также американец обещал "выбить зубы" украинцу.

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