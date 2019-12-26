Украинские боксеры завоевали три "золота" на турнире в Тунисе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Боксеры сборной Украины приняли участие в международном турнире, который состоялся в Тунисе. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.
По результатам соревнований наша команда получила комплект из пяти наград.
Победителями и призерами соревнований стали:
“Золото”:
Весовая категория 52 кг — Ростислав Белостоцкий
Весовая категория 75 кг — Дмитрий Рыбалко
Весовая категория 81 кг — Максим Коц
“Серебро”:
Весовая категория 56 кг — Михаил Дзязько
“Бронза”:
Весовая категория 63 кг — Денис Песоцкий.
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