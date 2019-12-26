Украинские боксеры завоевали три "золота" на турнире в Тунисе

По результатам соревнований наша команда получила комплект из пяти наград.

Победителями и призерами соревнований стали:

“Золото”:

Весовая категория 52 кг — Ростислав Белостоцкий

Весовая категория 75 кг — Дмитрий Рыбалко

Весовая категория 81 кг — Максим Коц

“Серебро”:

Весовая категория 56 кг — Михаил Дзязько

“Бронза”:

Весовая категория 63 кг — Денис Песоцкий.

Напомним, что бывший чемпион мира пожелал получить зубы Владимира Кличко на Рождество.