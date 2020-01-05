Боксеры Постол и Рамирес прошли первую процедуру взвешивания
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) и чемпион мира по версиям WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес прошли первую процедуру обязательного взвешивания, информирует УНН со ссылкой на "ESPN".
Процедура состоялась за 30 дней до боя. Оба бойца вписались в лимит веса. Обладатель чемпионских поясов значительно перевесил киевлянина - 69,4 кг против 66,3 кг в Постола.
Отметим, что по правилам WBC, за 30 дней до боя боксеры не должны превышать лимит весовой категории свыше, чем на 10 процентов - для первого полусреднего веса это менее 69,9 кг.
Добавим, что сам бой пройдет на арене "Mission Hills Haikou" в Хайкоу (Китай).
Напомним, украинские боксеры завоевали три "золота" на турнире в Тунисе.