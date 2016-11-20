Боксер О.Гвоздик здобув 12-у перемогу на професійному ринзі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Україський боксер Олександр Гвоздик з 12-ою перемогою у професійному ринзі, передає УНН з посиланням на НОК України.
"Українець захистив титул за версією NABF у поєдинку проти малавійця Айзека Чілемби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на арені "MGM Grand" у Нью-Йорку олімпійський бронзовий призер Олександр Гвоздик (11-0, 9 КО) у поєдинку із американцем Томмі Карпенскі (26-6-1, 15 КО) захистив звання чемпіона Північної Америки за версією NABF.