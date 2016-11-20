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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 3987 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 15522 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 57285 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 129113 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 193098 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 187491 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 209200 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196314 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151696 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152808 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Боксер О.Гвоздик здобув 12-у перемогу на професійному ринзі

Боксер О.Гвоздик здобув 12-у перемогу на професійному ринзі

Київ • УНН

 • 10367 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Україський боксер Олександр Гвоздик з 12-ою перемогою у професійному ринзі, передає УНН з посиланням на НОК України.

"Українець захистив титул за версією NABF у поєдинку проти малавійця Айзека Чілемби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на арені "MGM Grand" у Нью-Йорку олімпійський бронзовий призер Олександр Гвоздик (11-0, 9 КО) у поєдинку із американцем Томмі Карпенскі (26-6-1, 15 КО) захистив звання чемпіона Північної Америки за версією NABF.

Українські Національні Новини

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