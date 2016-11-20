Боксер А.Гвоздик завоевал 12-ю победу на профессиональном ринге
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украинский боксер Александр Гвоздик завоевал 12-ю победу на профессиональном ринге, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
"Украинец защитил титул по версии NABF в поединке против малавийца Айзека Чилембы", - говорится в сообщении.
Напомним, на арене "MGM Grand" в Нью-Йорке олимпийский бронзовый призер Александр Гвоздик (11-0,9 КО) в поединке с американцем Томми Карпенски (26-6-1,15 КО) защитил звание чемпиона Северной Америки по версии NABF.