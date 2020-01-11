Боксер Ломаченко відповів на скандальне відео з російським спецназом

КИЇВ. 12 січня. УНН. Український боксер і чемпіон світу легкої вагової категорії Василь Ломаченко записав звернення в якості виправдання після того, як опублікував відео в православному дусі з російськими військовими, які брали участь у захопленні Російською Федерацією Криму, передає УНН з посиланням на Instagram боксера.