Боксер Ломаченко відповів на скандальне відео з російським спецназом

31-річний спортсмен записав відеозвернення у віршах. Ломаченко звернув увагу, що суть попереднього відео була пов'язана всього лише з релігією, а не з "триколором".

"Спасибі всім, хто все ж побачив суть, вона була зовсім не в триколорі", - сказано в частині звернення Ломаченка.

Зауважимо, що раніше боксер записав скандальний ролик в "чорно-білому" кольорі, на якому були присутні російські війська спеціального призначення та в кінці якого була подяка "за допомогу Ввічливим людям". На даний момент Ломаченко не видалив дане відео.

31-річний уродженець міста Бєлгород-Дністровського, двократний володар "золота" ОІ свою професійну кар'єру розпочав у 2013 року. За цей час провів 15 боїв в 14 яких виходив переможцем.

Як повідомляв УНН, цього року Ломаченко має провести бій проти непереможного американця Теофімо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу.

View this post on Instagram