Боксер Ломаченко ответил на скандальное видео с российским спецназом

31-летний спортсмен записал видеообращение в стихах. Ломаченко обратил внимание, что суть предыдущего видео была связана всего лишь с религией, а не с "триколором".

"Спасибо всем, кто все же увидел суть, она была совсем не в триколоре", - сказано в части обращения Ломаченко.

Заметим, что ранее боксер записал скандальный ролик в "черно-белом" цвете, на котором присутствовали российские войска специального назначения и в конце которого была благодарность "за помощь Вежливым людям". На данный момент Ломаченко не удалил данное видео.

31-летний уроженец города Белгород-Днестровского, двукратный обладатель "золота" ОИ свою профессиональную карьеру начал в 2013 года. За это время провел 15 боев в 14 которых выходил победителем.

Как сообщал УНН, в этом году Ломаченко провести бой против непобедимого американца Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира.

