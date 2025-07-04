Ракетний обстріл Київщини: житловий та промисловий сектори зазнали руйнувань (відео)
Київ • УНН
У ніч проти 4 липня Фастівщина Київської області зазнала ракетного обстрілу, що спричинив значні руйнування житлового та промислового секторів. Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання семи приватних гаражів, обійшлося без жертв.
У ніч проти 4 липня внаслідок ракетного обстрілу значних руйнувань та пошкоджень зазнали житловий та промисловий сектори Фастівщини (Київська область). Про це інформує УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Вночі ворог завдав чергові удари по мирним громадам області. У результаті ракетної атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали житловий та промисловий сектори Фастівщини
Рятувальниками ліквідовано пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання 7 приватних гаражів.
"На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих", - додали в ДСНС.
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У ніч на 3 липня Київську область масовано атакували ударні безпілотники. Пошкодження зафіксовано в п'яти районах на 11 локаціях, включаючи багатоповерхові будинки.
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