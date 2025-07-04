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Масована атака на Київ: наслідки зафіксовані у 6 районах столиці, 14 постраждалих
22:36 • 33274 перегляди
Масована атака на Київ: наслідки зафіксовані у 6 районах столиці, 14 постраждалих
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Ракетний обстріл Київщини: житловий та промисловий сектори зазнали руйнувань (відео)

Київ • УНН

 • 53 перегляди

У ніч проти 4 липня Фастівщина Київської області зазнала ракетного обстрілу, що спричинив значні руйнування житлового та промислового секторів. Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання семи приватних гаражів, обійшлося без жертв.

Ракетний обстріл Київщини: житловий та промисловий сектори зазнали руйнувань (відео)

У ніч проти 4 липня внаслідок ракетного обстрілу значних руйнувань та пошкоджень зазнали житловий та промисловий сектори Фастівщини (Київська область). Про це інформує УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вночі ворог завдав чергові удари по мирним громадам області. У результаті ракетної атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали житловий та промисловий сектори Фастівщини

- йдеться у дописі.

Рятувальниками ліквідовано пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання 7 приватних гаражів.

"На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

У ніч на 3 липня Київську область масовано атакували ударні безпілотники. Пошкодження зафіксовано в п'яти районах на 11 локаціях, включаючи багатоповерхові будинки.

Масована атака на Київ: наслідки зафіксовані у 6 районах столиці, 14 постраждалих04.07.25, 00:36 • 33270 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиївщина
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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