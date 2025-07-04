Ракетний обстріл Київщини: житловий та промисловий сектори зазнали руйнувань (відео)

У ніч проти 4 липня внаслідок ракетного обстрілу значних руйнувань та пошкоджень зазнали житловий та промисловий сектори Фастівщини (Київська область). Про це інформує УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вночі ворог завдав чергові удари по мирним громадам області. У результаті ракетної атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали житловий та промисловий сектори Фастівщини - йдеться у дописі.

Рятувальниками ліквідовано пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання 7 приватних гаражів.

"На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

У ніч на 3 липня Київську область масовано атакували ударні безпілотники. Пошкодження зафіксовано в п'яти районах на 11 локаціях, включаючи багатоповерхові будинки.

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