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Массированная атака на Киев: последствия зафиксированы в 6 районах столицы, 14 пострадавших
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Ракетный обстрел Киевщины: жилой и промышленный секторы подверглись разрушениям (видео)

Киев • УНН

 • 23 просмотра

В ночь на 4 июля Фастовщина Киевской области подверглась ракетному обстрелу, что повлекло значительные разрушения жилого и промышленного секторов. Спасатели ликвидировали пожар кровли многоэтажки и возгорание семи частных гаражей, обошлось без жертв.

Ракетный обстрел Киевщины: жилой и промышленный секторы подверглись разрушениям (видео)

В ночь на 4 июля в результате ракетного обстрела значительные разрушения и повреждения получили жилой и промышленный секторы Фастовщины (Киевская область). Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ночью враг нанес очередные удары по мирным общинам области. В результате ракетной атаки значительные разрушения и повреждения получили жилой и промышленный секторы Фастовщины

- говорится в сообщении.

Спасателями ликвидирован пожар кровли многоэтажки и возгорание 7 частных гаражей.

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - добавили в ГСЧС.

Напомним

В ночь на 3 июля Киевскую область массированно атаковали ударные беспилотники. Повреждения зафиксированы в пяти районах на 11 локациях, включая многоэтажные дома.

Массированная атака на Киев: последствия зафиксированы в 6 районах столицы, 14 пострадавших04.07.25, 00:36 • 33223 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиевская область
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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