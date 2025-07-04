Ракетный обстрел Киевщины: жилой и промышленный секторы подверглись разрушениям (видео)

В ночь на 4 июля в результате ракетного обстрела значительные разрушения и повреждения получили жилой и промышленный секторы Фастовщины (Киевская область). Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ночью враг нанес очередные удары по мирным общинам области. В результате ракетной атаки значительные разрушения и повреждения получили жилой и промышленный секторы Фастовщины - говорится в сообщении.

Спасателями ликвидирован пожар кровли многоэтажки и возгорание 7 частных гаражей.

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - добавили в ГСЧС.

Напомним

В ночь на 3 июля Киевскую область массированно атаковали ударные беспилотники. Повреждения зафиксированы в пяти районах на 11 локациях, включая многоэтажные дома.

Массированная атака на Киев: последствия зафиксированы в 6 районах столицы, 14 пострадавших