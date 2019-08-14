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Боксер Ф'юрі пообіцяв нокаутувати Уайлдера у майбутньому двобої

Боксер Ф'юрі пообіцяв нокаутувати Уайлдера у майбутньому двобої

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі пригадав результат першого поєдинку із чемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером та пообіцяв нокаутувати його у наступному двобої, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.

"Єдина помилка, яку я зробив - повірив в те, що все буде чесно. Ми знаємо, що цього не сталося, тому я повинен нокаутувати цього хлопця, щоб перемогти. Давайте згадаємо перший бій. Я чисто виграв. Як можна не виграти, якщо ти був краще в десяти раундах, а програв два? У тих двох раундах я був в нокдауні. У реванші я нокаутую його", - наголосив Ф'юрі.

Нагадаємо, що перший бій між боксерами відбувся 1 грудня в Лос-Анджелесі і завершився внічию.

Наступний бій Ф'юрі проведе 14 вересня в Лас-Вегасі проти Отто Уілліна.

Як повідомляв УНН, Ф'юрі та Уайлдер погодили дату проведення бою-реваншу.

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