Боксер Фьюри пообещал нокаутировать Уайлдера в предстоящем поединке

"Единственная ошибка, которую я сделал - поверил в то, что все будет честно. Мы знаем, что этого не произошло, поэтому я должен нокаутировать этого парня, чтобы победить. Давайте вспомним первый бой. Я чисто выиграл. Как можно не выиграть, если ты лучше в десяти раундах, а проиграл два? в тех двух раундах я был в нокдауне. в реванше я нокаутирую его", - отметил Фьюри.

Напомним, что первый бой между боксерами состоялся 1 декабря в Лос-Анджелесе и завершился вничью.

Следующий бой Фьюри проведет 14 сентября в Лас-Вегасе против Отто Уиллина.

Как сообщал УНН, Фьюри и Уайлдер согласовали дату проведения боя-реванша.