Бодікамери патрульних записали перші хвилини після удару по Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Офіційний Телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України опублікував відео з бодікамери патрульного перших хвилин після ворожої атаки на Суми, передає УНН.
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"Суми. Перші хвилини після ворожого удару зафіксували бодікамери патрульних. До приїзду рятувальників разом із мешканцями сусідніх будинків інспектори гасили пожежу, яка виникла внаслідок удару окупантів. Також оглянули зруйнований будинок, аби відшукати постраждалих людей та надати їм допомогу. З-під завалів вдалося врятувати подружжя та їхнього чотирилапого", - йдеться в повідомленні.
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Доповнення
Внаслідок ранкового вороного удару по Сумах троє людей отримали поранення, з-під завалів пошкодженого будинку врятовано літнє подружжя. Окупанти поцілили у приватний сектор.
За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.
Зазначається, що на місці події працюють поліцейські, рятівники та медики.
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