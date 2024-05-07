Близько 87% української аграрної продукції останні місяці експортується морем
Київ • УНН
Близько 85-87% української сільськогосподарської продукції в останні місяці експортується морем, при цьому після розблокування кордону збільшився обсяг автомобільних перевезень.
Близько 85-87% української аграрної продукції останні місяці експортується морським шляхом. Також фіксується зростання перевезення аграрної продукції автомобільними шляхами після деблокування кордону. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає УНН.
Деталі
Десь 85-87% української аграрної продукції останні місяці експортується морським шляхом. Це два морських напрямки - порти Великої Одеси та Дунай. Треба пам’ятати, що багато було зроблено, щоб відновити дунайський шлях. Є ще певна частка залізничних перевезень і автомобільні. Якщо говорити про автомобільні перевезення, то ми бачимо, що повне деблокування пунктів пропуску дає приблизно 20% зростання, що є суттєво. Це гарна цифра, яка має підвищити кінцеву ціну, яку отримає український виробник
Нагадаємо
У Міністерстві аграрної політики та продовольства налаштовані оптимістично, що до повторної ситуації, яка була з блокуванням кордону польськими фермерами, не вдасться повернутися.