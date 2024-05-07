Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
Около 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морем
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджетЭксклюзив
Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении
Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя
Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС
Украина выставила на продажу конфискованные активы российского олигарха Саввиди
Шторм вынес на побережье Одесской области мину
В Беларуси начали внезапную проверку нестратегического ядерного оружия
ЕС стремится обеспечить возможность первых поступлений от замороженных активов рф для Украины к лету - Еврокомиссия
К критической ситуации не вернемся: в Минагро прокомментировали возможность повторного блокирования границы польскими фермерами
Популярные
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине
Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать
Плата за вход принесла Венеции первый миллион
Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Около 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морем
Около 85-87% украинской сельскохозяйственной продукции в последние месяцы экспортируется морем, при этом после разблокирования границы увеличился объем автомобильных перевозок.
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин подчеркнул, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет.
Участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Роботиным: трем предателям сообщено о подозрении
Трем предателям, которые добровольно присоединились к российско-оккупационным группировкам и участвовали в штурмах позиций Вооруженных Сил Украины под Роботином, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении.
Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя
Вин Дизель вернется к франшизе о Риддике с новым фильмом "Риддик: Фурия, производство которого начнется в августе 2024 года.
Более 60% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине - КМИС
Подавляющее большинство украинцев (83%) поддерживают вмешательство государства в деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, причем 63% выступают за полный запрет, а 20% - за государственный контроль и надзор за Церковью.
Украина выставила на продажу конфискованные активы российского олигарха Саввиди
Украина продает конфискованные активы российского олигарха Ивана Саввиди, в том числе компанию ЧАО "ПентоПак" со стартовой ценой 203,7 млн грн, из-за его связей с российскими властями и поддержки российской агрессии.
Шторм вынес на побережье Одесской области мину
Мину, которую штормом прибило к побережью Одесской области, обнаружил местный житель, а специалисты ВМС ВС Украины безопасно ликвидировали путем контролируемого подрыва.
В Беларуси начали внезапную проверку нестратегического ядерного оружия
беларусь проводит внезапную инспекцию нестратегических ядерных вооружений в координации с подготовкой россии к учениям по применению такого оружия.
ЕС стремится обеспечить возможность первых поступлений от замороженных активов рф для Украины к лету - Еврокомиссия
ЕС стремится достичь договоренности для осуществления первого платежа из замороженных российских активов в Украину до лета этого года.
К критической ситуации не вернемся: в Минагро прокомментировали возможность повторного блокирования границы польскими фермерами
Украина и Польша достигли договоренности по предотвращению повторения блокады границы польскими фермерами, при этом продолжается диалог между министерствами и сельскохозяйственными ассоциациями для решения любых потенциальных проблем, что способствует осторожному оптимизму относительно бесперебойной торговли.