Около 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морем

Около 85-87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морским путем. Также фиксируется рост перевозки аграрной продукции автомобильными путями после деблокирования границы. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает УНН.

Детали

Где-то 85-87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морским путем. Это два морских направления - порты Большой Одессы и Дунай. Надо помнить, что много было сделано, чтобы восстановить дунайский путь. Есть еще определенная доля железнодорожных перевозок и автомобильные. Если говорить об автомобильных перевозках, то мы видим, что полное деблокирование пунктов пропуска дает примерно 20% роста, что существенно. Это хорошая цифра, которая должна повысить конечную цену, которую получит украинский производитель - сказал Высоцкий.

Напомним

В Министерстве аграрной политики и продовольствия настроены оптимистично, что к повторной ситуации, которая была с блокированием границы польскими фермерами, не удастся вернуться.